синтаксический разбор предложения из птицы дольше всех живут гуси примерно 50 лет
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синтаксический разбор предложения из птицы дольше всех живут гуси примерно 50 лет
Ответ(ы):
Гость:
Повеств,невоскл,простое,двусост,распр,неосложнено
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