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Какой синоним к слову глупость
Русский язык
Какой синоним к слову глупость
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Гость:
Бестолковость , нелепость , скудоумие
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