К физическим явлениям не относятся 1)тяни льда 2)засахаревание вареники 3)плавлени?? парафин 4)процесс фотосинтеза
Химия
К физическим явлениям не относятся 1)тяни льда 2)засахаревание вареники 3)плавлени?? парафин 4)процесс фотосинтеза
Ответ(ы):
Гость:
1) Физическое явление, так как не образовалось новых веществ. 2) Физическое явление, так как не образовалось новых веществ. 3) Физическое явление, так как не образовалось новых веществ. 4) Химическое явление, так как образуются новые вещества.
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