Сочинение на тему : характеристика одного из главных героев повести "детство"
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Сочинение на тему : характеристика одного из главных героев повести "детство"
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Николенька Иртеньев и Карл Иванович (по повести Л. Н. Толстого «Детство») " (1) Мир глазами ребенка отличается от мира, который видят взрослые люди. Как часто мы слышим от окружающих: «Ты еще маленький» , «Повзрослеешь — поймешь» , «Это в нем детство играет» . Мы живем в своем ритме и на самом деле успеваем увидеть и почувствовать за день гораздо больше, чем взрослые. Поэтому нам так близка быстрая смена эмоций и настроений Николеньки Иртеньева — главного героя провести Л. Н. Толстого «Детство» . Николенька — обыкновенный десятилетний мальчик. Ему свойственна ранимость, но он и отходчив, может быть, чересчур впечатлителен, но тут же старается проанализировать происходящее. Вот почему, разбуженный Карлом Ивановичем, ударившим над его головой по мухе, он сперва очень обижается и находит все в учителе дурным и противным, но после первых же ласковых и добрых слов, обращенных к нему, сердце мальчика наполняется глубоким раскаянием. Очень отзывчивый на доброе отношение Николенька часто от души жалеет одиночество Карла Ивановича: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он один-одинешенек, и никто-то его не приласкает» . Ему и невдомек, что взрослые часто устают от детского шума и суеты, и то, что самому Николеньке приносят игры и возня с братьями, Карлу Ивановичу дает минута покоя с любимой книгой в руках. Я считаю, что Николеньке Иртеньеву повезло с учителем, умеющим тактично и справедливо разрешить детские проблемы, поднять настроение и помочь разобраться с «неразрешимыми» противоречиями.
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