К каким непредвиденным последствиям приводят наши поступки?Примеры.

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Невнимательность и халатность одного человека могут стоить жизни другим людям. Примеры: на производстве машин каждая мелочь, каждая деталь важна. Машина не будит хорошо работать и развалиться на дороге, если ее плохо соберут; плохо обученный пилот не сможет правильно посадить самолет, отчего могут погибнуть люди; вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения может привести к аварии.