Срочно!!! Не ну правда, очень надо))

Математика
Срочно!!! Не ну правда, очень надо))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4кг и 3 кг если стрелка ,смещена на один, то весы показали 3 и 2, настоящая сумма портфелей =7, -1 = 6, что и показали часы2)за сче пропуска 2-х пальцев, большой палец всегда +8 по счету:1, 9, 17,25...985, 993994-указательный, 995 средний, 996 безымянный, 997 мизинец, 998 безымянный, 999 средний, 1000- указательный

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