Укажите количество грамматических основ в предложении. Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа её молчала, и голос сына более не звучал в ней

Русский язык

Укажите количество грамматических основ в предложении. Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа её молчала, и голос сына более не звучал в ней

Автор: Гость