Укажите количество грамматических основ в предложении. Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа её молчала, и голос сына более не звучал в ней
Русский язык
Укажите количество грамматических основ в предложении. Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа её молчала, и голос сына более не звучал в ней
Ответ(ы):
Гость:
Три грамматичиеские основы: 1 - Анна Федотовна прикрыла 2 - Душа молчала 3 - Голос не звучал
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