Сторона ромба дорівнює 41 см а одна з його діагоналій 18 см знайдіть другу діагональ ромба

Геометрия
Сторона ромба дорівнює 41 см а одна з його діагоналій 18 см знайдіть другу діагональ ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
T.k диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делятся пополам то по теОреме Пифагора из прямоугольного треугольника находим  41*2-9*2=1600 КВ>корень 40  след диагональ 80  
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