Сторона ромба дорівнює 41 см а одна з його діагоналій 18 см знайдіть другу діагональ ромба
Геометрия
Сторона ромба дорівнює 41 см а одна з його діагоналій 18 см знайдіть другу діагональ ромба
Ответ(ы):
Гость:
T.k диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делятся пополам то по теОреме Пифагора из прямоугольного треугольника находим 41*2-9*2=1600 КВ>корень 40 след диагональ 80
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