На стол подали мороженое:рожки и стаканчики. Стаканчиков было 18, рожков втрое меньше, чем стаканчиков. Гости взяли 5 рожков и 3 стаканчика. Сколько порции мороженого каждого вида осталось на столе?

Информатика

На стол подали мороженое:рожки и стаканчики. Стаканчиков было 18, рожков втрое меньше, чем стаканчиков. Гости взяли 5 рожков и 3 стаканчика. Сколько порции мороженого каждого вида осталось на столе?

Автор: Гость