На стол подали мороженое:рожки и стаканчики. Стаканчиков было 18, рожков втрое меньше, чем стаканчиков. Гости взяли 5 рожков и 3 стаканчика. Сколько порции мороженого каждого вида осталось на столе?

Информатика
На стол подали мороженое:рожки и стаканчики. Стаканчиков было 18, рожков втрое меньше, чем стаканчиков. Гости взяли 5 рожков и 3 стаканчика. Сколько порции мороженого каждого вида осталось на столе?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 18:3=6 рожков                                                                                                                       6-5=1 рожок остался на столе                                                                                               18-3=15 стаканчиков осталось на столе
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