СРОЧНО!!! РАСПИСАНИЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. С ВРЕМЕНЕМ!!! (я просыпаюсь в восемь часов тридцать минут и т.д.)

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СРОЧНО!!! РАСПИСАНИЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. С ВРЕМЕНЕМ!!! (я просыпаюсь в восемь часов тридцать минут и т.д.)

Автор: Гость