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Сделайте 15 срочно!!!!!!!
Геометрия
Сделайте 15 срочно!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первая половина суток - до 12 часов. Наименьшее значение здесь: -1°C
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