Пожалуйста решите все варианты кроме всех 3 заданий( 1 вариант 1 2 задание; 2 вариант 1 2 задание;3 вариант 1 2 задание; 4 вариант 1 2 задание) очень надо к понедельнику

Химия

Пожалуйста решите все варианты кроме всех 3 заданий( 1 вариант 1 2 задание; 2 вариант 1 2 задание;3 вариант 1 2 задание; 4 вариант 1 2 задание) очень надо к понедельнику

Автор: Гость