Пожалуйста решите все варианты кроме всех 3 заданий( 1 вариант 1 2 задание; 2 вариант 1 2 задание;3 вариант 1 2 задание; 4 вариант 1 2 задание) очень надо к понедельнику
Химия
Пожалуйста решите все варианты кроме всех 3 заданий( 1 вариант 1 2 задание; 2 вариант 1 2 задание;3 вариант 1 2 задание; 4 вариант 1 2 задание) очень надо к понедельнику
Ответ(ы):
Гость:
Вариант 1. 1. a)CaO-оксид кальция(ll) P2O3-оксид фосфора(lll) NiO-оксид никеля (ll) б)HBr-бромоводородная кислота H3PO4-фосфорная кислота HNO3-азотная кислота в)Fe(OH)3-гидроксид железа(lll) KOH-гидроксид калия г)FeSO4-сульфат железа(ll) NaNO3-нитрат натрия Ag3PO4-фосфат серебра CaCO3-карбонат кальция 2.Li2CO3, Al(OH)3, Cu2O, H2SiO3, Ca(OH)2, SO3, HCl, BaSiO3, NO2, H2SO3 Вариант 2. 1. а)SO3-оксид серы(VI) P2O5-оксид фосфора(V) MgO-оксид магния б)H2S-сероводородная кислота H2SO4-серная кислота в)Al(OH)3-гидроксид алюминия г)Ca3(PO4)2 - фосфат кальция Na2CO3-карбонат натрия ZnSO4-сульфат цинка KNO2-нитрит калия Ba(NO3)2-нитрат бария CaSiO3-силикат кальция. 2.Al(NO3)3, CrO3, CaBr2, CO, H2SO3, Cu(OH)2, Fe3(PO4)2, HI, P2O5,K2SiO3 Вариант 3 1 а)FeO-оксид железа(ll) Al2O3-оксид алюминия CO-оксид углерода(ll) б)HNO2-азотистая кислота H3AsO4-ортомышьяковая кислота H3BO3-борная кислота в)Co(OH)3-гидроксид кобальта(lll) Mg(OH)2-гидроксид магния г)Ca(NO3)2-нитрат кальция Na3PO4-фосфат натрия Ba3(PO4)2-фосфат бария CaCl2-хлорид кальция 2.Fe(NO3)3, Cr(OH)2, H2SO4, Sr3(PO4)2, Al2S3, Cu2O, CrO2, HBr, Li2CO3, Mn2O7 Вариант 4. 1. а)CaO-оксид кальция As2O3-оксид мышьяка(lll) CO2-оксид углерода(lV) в)H2SiO3-кремниевая кислота HF-фтороводородная кислота HNO3-азотная кислота в)Fe(OH)2-гидроксид железа(ll) г)Cr3(PO4)2-фосфат хрома(ll) Co(NO3)3-нитрат кобальта(lll) BaSO4-сульфат бария MgS-сульфид магния CaCO3-карбонат кальция 2.ZnCO3, Fe(OH)3, N2O, HF, Mg(OH)2, V2O5, H3PO3, Ba(NO2)2, SeO2, H2S
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