Было зафиксировано 150 пульсаций крови за 2 мин. Определите частоту сокращений сердечной мышцы

Физика
Было зафиксировано 150 пульсаций крови за 2 мин. Определите частоту сокращений сердечной мышцы
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