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Лодка качается на волнах
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Лодка качается на волнах
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Чё к чему???если ты спрашиваешь то вопрос поставь
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