Найдите корень уравнения 2log16(3^x-9)=3

Математика
Найдите корень уравнения 2log16(3^x-9)=3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16=2^4, тогда по свойству логарифмов вынесем степень из основания: 2*1/4*log2 (3^x-9)=3, значит: log2(3^x-9)=6, откуда: (3^x-9)=2^6, 3^x=64+9, 3^x=73, x=log3(73)
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