Образование моссковского государства в 15-16 веках кратко

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Объединение земель вокруг Москвы Первая половина 15-го века- феодальная война, ускорение процесса объединения русских земель. В 1432 году церемония воссшествия князя (тогда Василия Второго) впервые произошла в Москве. Иван Третий 1462-1505 1480- окончание татаро-монгольского ига. 1497- принят Судебник 1500-1503-русско-литовская война (к Москве отошли 19 городов и 70 волостей) Присоединение княжеств Ярославль,Новгород,Тверь,Чернигов Василий Третий 1505-1533 Присоединение: Псков, Рязанское ханство, Смоленские земли Москва как центр объединения русских земель Причины: удобное географическое положение (на пути торговых дорог; защита от вторжений) поддержка церкви мудрая политика князей