В сеть с напряжением 220 В включены параллельно две электрические лампы сопротивлением 200 Ом каждая. Определить силу тока, проходящего через каждую лампу.
Физика
В сеть с напряжением 220 В включены параллельно две электрические лампы сопротивлением 200 Ом каждая. Определить силу тока, проходящего через каждую лампу.
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