Прочитай текст. впиши имена собственные. Мое село. Сосновка - это мое село. Оно очень красивое и светлое. село стоит на берегу реки Белой. По берегам реки реки растут высокие сосны. Около села просторные луга. На лугу утка......
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Прочитай текст. впиши имена собственные. Мое село. Сосновка - это мое село. Оно очень красивое и светлое. село стоит на берегу реки Белой. По берегам реки реки растут высокие сосны. Около села просторные луга. На лугу утка...................... с утенком и корова.......................А вот боровок..............да свинка............... А в доме кот Тимка. Он любит сметанку. Тимка у нас лакомка. Какие еще имена собственные есть в тексте? Подчеркни. Запиши развернутые ответы на вопросы. 1.кАК НАЗЫВАЕТСЯ СЕЛО? 2. НА БЕРЕГУ КАКОЙ РЕКИ ОНО СТОИТ? 3. КТО ПАСЕТСЯ НА ЛУГУ? 4/ кто ЖИВЕТ В ДОМЕ
Ответ(ы):
Гость:
Сосновка, Белой, Тимка
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