Сколько стран и тереторий в мире?
География
Сколько стран и тереторий в мире?
Ответ(ы):
Гость:
10 ............... я думаю так
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