Помогите срочно надо!!! выпишите в левый столбик слова с нулевым окончанием в пра??ый-остальные.обозначьте окончания и основы.подчеркните орфограммы. Космонавт.брошюра.мечтатель.погоня.телеграф.телевизор.жилище.салют.планёр.ко...
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Помогите срочно надо!!! выпишите в левый столбик слова с нулевым окончанием в пра??ый-остальные.обозначьте окончания и основы.подчеркните орфограммы. Космонавт.брошюра.мечтатель.погоня.телеграф.телевизор.жилище.салют.планёр.комета.космос.метеор.съёмка.подъём.пел.запевали.читаешь.
Ответ(ы):
Гость:
Левый:космонавт,мечтатель,телеграф,телевизор,салют,планер,космос,метеор,подъем,пел остальные слова в следующий столбик
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