Нужно разобрать слово "в кровати" как часть речи
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Нужно разобрать слово "в кровати" как часть речи
Ответ(ы):
Гость:
В-это предлог кровати-это существительное
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