Нужно разобрать слово "в кровати" как часть речи

Русский язык
Нужно разобрать слово "в кровати" как часть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В-это предлог                                   кровати-это существительное 
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