К каким орфограммам относятся слова: ядреных кровяно-красный выкрашенной красно-бурый поношенный длинные позолоченные

Гость: Гость:

1) суффиксы прилагательных (Н и НН): ядреных, длинные 2) сложные прилагательные: через дефис 3) суффиксы причастий (Н и НН в суффиксах страдательных причастий): выкрашенной, поношенный, позолоченные