К каким орфограммам относятся слова: ядреных кровяно-красный выкрашенной красно-бурый поношенный длинные позолоченные
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К каким орфограммам относятся слова: ядреных кровяно-красный выкрашенной красно-бурый поношенный длинные позолоченные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) суффиксы прилагательных (Н и НН): ядреных, длинные 2) сложные прилагательные: через дефис 3) суффиксы причастий (Н и НН в суффиксах страдательных причастий): выкрашенной, поношенный, позолоченные
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