Как правельно пишиться слова подключись

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Как правельно пишиться слова подключись
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подключись Так и пишется
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