Тип моря.Чёрного моря. Помогите пожалуста

География
Тип моря.Чёрного моря. Помогите пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип Чёрного моря: 1) По солёности- слабосоленоё. 2)По степени обособленности-внутреннее море. 3)По океанам-относится к бассейну Атлантическому океану. 4)По степени изрезанности берегов-слабоизрезанная линия крутых берегов, 5)По размерам-среднее-глубинное море,5-ое по размеру в России. Хорошо развита круглогодичная навигация,экология-неблагоприятная , оставляет желать лучшего.Промышленное рыболовство сокращается по объёмам,наличие  полезных ископаемых,газ и нефть в небольших объёмах.
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