Тип моря.Чёрного моря. Помогите пожалуста

Гость: Гость:

Тип Чёрного моря: 1) По солёности- слабосоленоё. 2)По степени обособленности-внутреннее море. 3)По океанам-относится к бассейну Атлантическому океану. 4)По степени изрезанности берегов-слабоизрезанная линия крутых берегов, 5)По размерам-среднее-глубинное море,5-ое по размеру в России. Хорошо развита круглогодичная навигация,экология-неблагоприятная , оставляет желать лучшего.Промышленное рыболовство сокращается по объёмам,наличие полезных ископаемых,газ и нефть в небольших объёмах.