Опишите походы Саргона Аккадского, употребив в рассказе названия исторических областей

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На 11-м году правления (ок. 2305 г. до н. э.) Саргон предпринял второй поход на северо-запад. Двигаясь по Евфрату Саргон покорил Туттуль (ныне Хит), крупный город Мари, страну Яримуту (местонахождение не ясно), страну Эблу и дошёл до Кедрового леса (то есть гор Аманус) и Серебряных гор (то есть гор Малоазийского Тавра).«Саргон, царь Киша, одержал победу [над городами] в тридцати четырёх сражениях до самого моря [и] разрушил их стены. Он заставил суда из Мелуххи, суда из Магана [и] суда из Дильмуна причалить в бухте Аккаде. Саргон, царь, простёрся перед Даганом [и] вознёс ему молитву; [и] он [Даган] даровал ему верхнюю землю, [а именно] Мари, Ярмути [и] Иблу, вплоть до Кедрового леса [и] до Серебряной горы. Саргон, царь, которому Энлиль не позволил иметь равных, — 5400 воинов ежедневно едят перед ним хлеб. Кто когда-либо сотрёт эту надпись — пусть Ан сотрёт его имя; пусть Энлиль лишит его семени; пусть Инанна …». — надпись на табличке Поздняя традиция, в частности, эпическая песня «Царь битвы», рассказывает, что к Саргону обратились семитские купцы из города Канеша в М. Азии с жалобой на притеснения, чинимые правителем Пуршаханды (Пурусханда) Нур-Даганом. В ответ на это, Саргон «переправился через Море захода солнца» покорил и объединил «Страну захода солнца». Что из этого является подлинным историческим фактом и где следует искать «Страну захода солнца» неясно. Однако археологические данные не подтверждают столь давнего проникновения аккадских торговцев вглубь Малоазиийского полуострова. Более достоверна хеттская традиция, считавшая, что Саргон переправился лишь через Евфрат, немного ниже выхода этой реки из нагорной области.Поход в Элам[править | править вики-текст] После того, как Саргон расширил и укрепил своё царство на севере, западе и юге, он предпринял поход в Элам, где в это время существовало несколько небольших номов — государств, среди которых наиболее значительными были собственно Элам (или Адамдун) во главе с царём (шарру) Луххишшаном и энси (ишшакку) Санамсимурру (?) и Варахсе с правителем (шакканаку) Сидгау. Поход закончился успешно, Саргон взял города Уруа, Аван и Сузы, в плен были взяты правитель и судья Варахсе Сидгау, царь Луххишшан, энси Элама Санамсимурру, энси города Хухнура (вероятно совр. Маламир) Зина, энсиобласти Гунилахи, наряду с другими значительными лицами. В числе добычи упоминается строительный лес. Однако Элам не был, видимо, превращен просто в область Аккадской державы, очевидно все пленные правители признали власть Саргона и были им оставлены на местах.Предполагают, что после похода в северные области Элама, Саргон завоевал страны Кутиум (гутии) и Луллубум (луллубеи). К сожалению, надписи в период правления Саргона не содержат прямых сведений о его походе в названные страны. Об этом говорят косвенные данные. Также Саргон вёл войну и со страной Симуррум (город-государство на реке Нижний Заб), на что указывает датированная формула «год, когда Саргон на Симуррум пошёл».