Допоможіть скаладіть твір мініатюру на тему ,,я". БУДЬ ЛАСКА ^_^

Гость: Гость:

Мене звуть .... Мені ... років. Я вчуся ... класі. Я люблю співати, грати, пізнавати нове, дивитися телевізор, грати на комп'ютері, будувати і майструвати. У мене є кіт. Його звуть .... Він любить ходити за мною і за бабусею. Він веселий і бешкетник. Мою маму звати .... Зі мною вона ходить в кіно, в кафе, в магазини. Вона мене дуже любить. Моя сім'я дуже дружна.