Допоможіть скаладіть твір мініатюру на тему ,,я". БУДЬ ЛАСКА ^_^
Українська мова
Допоможіть скаладіть твір мініатюру на тему ,,я". БУДЬ ЛАСКА ^_^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мене звуть .... Мені ... років. Я вчуся ... класі. Я люблю співати, грати, пізнавати нове, дивитися телевізор, грати на комп'ютері, будувати і майструвати. У мене є кіт. Його звуть .... Він любить ходити за мною і за бабусею. Він веселий і бешкетник. Мою маму звати .... Зі мною вона ходить в кіно, в кафе, в магазини. Вона мене дуже любить. Моя сім'я дуже дружна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Тело сброшено с некоторой высоты.какой будет скорость свободно падающего тела че??ез 6 с? какое расстояние проделало тело за это время? здесь и дал...
Математика
Русский язык
Распредели слова в 3 группы,учитывая особенности согласных звуков"укрощать,голос??к,зверек,тянуть,чаща, холода,вода,орел,гнездо,семья,звенеть,девят...
Українська література