Животное из красной книги описание

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Дальневосточный леопард – умное животное, внесенное в Красную книгу, которое никогда не набросится на человека. Но так ли думает наш человек? Нет! Браконьеры все так же, несмотря на запреты, продолжают истреблять этих животных, и не только их. Массово уничтожается и главная пища леопарда – косули и пятнистый олень. Кроме того, ради строительства новых магистралей и домохозяйств, уничтожаются целые леса, а сними животные и вся растительность.