Как изменится сумма c+d+n(n больше 8),если увеличить слагаемое c на 12,слагаемое d на 15,а слагаемое n на 17? Помогите пожалуйста:)Заранее спасибо:)))

Математика
Как изменится сумма c+d+n(n больше 8),если увеличить слагаемое c на 12,слагаемое d на 15,а слагаемое n на 17? Помогите пожалуйста:)Заранее спасибо:)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если произойдут все три события, то сумма увеличится на 12+15+17, т.е на 44.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Центр половецкой земли в Северном Приазовье русские летописи называют........
Ответить
Геометрия
Пересекаются ли прямые а и б? Ответ поясните
Ответить
Физика
Пуля летящая со скоростью 400 м/с ударяется в земляной вал на глубину 32 см.сколько в??емени двигалась пуля внутри вала?с каким ускорением?какова б...
Ответить
Математика
Помогите сделать 3 задание!!
Ответить
Литература
Горе от ума. Почему Фамусов называет век «ужасным»?
Ответить