Как изменится сумма c+d+n(n больше 8),если увеличить слагаемое c на 12,слагаемое d на 15,а слагаемое n на 17? Помогите пожалуйста:)Заранее спасибо:)))
Математика
Как изменится сумма c+d+n(n больше 8),если увеличить слагаемое c на 12,слагаемое d на 15,а слагаемое n на 17? Помогите пожалуйста:)Заранее спасибо:)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если произойдут все три события, то сумма увеличится на 12+15+17, т.е на 44.
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