703*428:(2568:6)= Вычислите действием.

Математика
703*428:(2568:6)= Вычислите действием.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2568:6=428 2) 703*428=300884 3) 300884:428=703
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как изменится сумма c+d+n(n больше 8),если увеличить слагаемое c на 12,слагаемое d на 15,а слагаемое n на 17? Помогите пожалуйста:)Заранее спаси...
Ответить
История
Центр половецкой земли в Северном Приазовье русские летописи называют........
Ответить
Геометрия
Пересекаются ли прямые а и б? Ответ поясните
Ответить
Физика
Пуля летящая со скоростью 400 м/с ударяется в земляной вал на глубину 32 см.сколько в??емени двигалась пуля внутри вала?с каким ускорением?какова б...
Ответить
Математика
Помогите сделать 3 задание!!
Ответить