Распредели слова в 3 группы,учитывая особенности согласных звуков"укрощать,голос??к,зверек,тянуть,чаща, холода,вода,орел,гнездо,семья,звенеть,девять,весло,кладовка."

Русский язык
Распредели слова в 3 группы,учитывая особенности согласных звуков"укрощать,голос??к,зверек,тянуть,чаща, холода,вода,орел,гнездо,семья,звенеть,девять,весло,кладовка."
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я так поняла, что нужно распределить на глаголы и существительные, а третий группы я здесь не вижу
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