Тело сброшено с некоторой высоты.какой будет скорость свободно падающего тела че??ез 6 с? какое расстояние проделало тело за это время? здесь и далее g=10м/с в квадрате.
Физика
Тело сброшено с некоторой высоты.какой будет скорость свободно падающего тела че??ез 6 с? какое расстояние проделало тело за это время? здесь и далее g=10м/с в квадрате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула нахождения скорости: v=v₀+at. Здесь v₀=0, a=g=10 м/с². v=gt=10*6=60 (м/с). Формула нахождения расстояния: s=s₀+v₀t+at²/2. Здесь s₀=0, v₀=0, a=g=10 м/с². s=gt²/2=10*6²/2=180 (м). Ответ: 60 м/с, 180 м.
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