Тело сброшено с некоторой высоты.какой будет скорость свободно падающего тела че??ез 6 с? какое расстояние проделало тело за это время? здесь и далее g=10м/с в квадрате.

Физика

Тело сброшено с некоторой высоты.какой будет скорость свободно падающего тела че??ез 6 с? какое расстояние проделало тело за это время? здесь и далее g=10м/с в квадрате.

Автор: Гость