Отрицательные и положительные герои в сказке о царе Салтане. прошу помогите.

Литература
Отрицательные и положительные герои в сказке о царе Салтане. прошу помогите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные Гвидон  Салтан Царица  отрицательные повариха ткачиха  баба бабариха нейтральные белка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обозначь другой количество слогов.снег...красный
Ответить
Українська мова
Допоможіть скаладіть твір мініатюру на тему ,,я". БУДЬ ЛАСКА ^_^
Ответить
Физика
Тело сброшено с некоторой высоты.какой будет скорость свободно падающего тела че??ез 6 с? какое расстояние проделало тело за это время? здесь и дал...
Ответить
Окружающий мир
Почему соловьи поют только в конце весны и в начале лета?
Ответить
Математика
SOS ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить