Отрицательные и положительные герои в сказке о царе Салтане. прошу помогите.
Литература
Отрицательные и положительные герои в сказке о царе Салтане. прошу помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные Гвидон Салтан Царица отрицательные повариха ткачиха баба бабариха нейтральные белка.
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