Расставьте пропущенные знаки препинания. подчекните грамматические основы. Укаж??те, какой частью речи выражены главные члены предложения. Постройте схемы предложений 1-5, 7, 9-11. Сделайте синтксический разбор предложений 6, 8.

Гость: Гость:

1)Правильное употребление слова(подлежащ. сущ.) - необходимое условие (сказуемое, сущ.) точной и ясной речи. 2)Под кожей жирок(подлежащ., сущ)-лучшая подкладка(сказ., сущ) под теплую шубку. 3)Легенда(подлеж., сущ) об Икаре - символ(сказ., сущ) стремления человека к солнцу. 4) Могучий дуб(подлеж., сущ) для птиц добрый друг(сказ., сущ). 5)Символ(подлеж., сущ) Олимпийских игр-флаг(сказ., сущ) с изображением пяти переплетенных разноцветных колец. 7)Гордыня(подлеж., сущ)-это порок(сказ., сущ) не лучше зависти. 9) Шумливы(сказ., кр.прич) только мелкие речки(подлеж., сущ). 10) Дружба(подлеж., сущ) крепка(сказ., кр. прич) не лестью. 11)Учение(подлеж., сущ)-вот лучшее богатство(сказ., сущ).