К какой аллегории относится троп «белый голубь»?
Литература
К какой аллегории относится троп «белый голубь»?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К первой. ... ..... ......... ..
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