Найти родственные слова и выделить корень. Роса искрится на траве.Река струится в синеве.Резвится рыбка на волне.Рыбак рыбачит в тишене
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Найти родственные слова и выделить корень. Роса искрится на траве.Река струится в синеве.Резвится рыбка на волне.Рыбак рыбачит в тишене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резвится "рыб"ка на волне. "Рыб"ак "рыб"ачит в тишине
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