Найти родственные слова и выделить корень. Роса искрится на траве.Река струится в синеве.Резвится рыбка на волне.Рыбак рыбачит в тишене

Русский язык

Найти родственные слова и выделить корень. Роса искрится на траве.Река струится в синеве.Резвится рыбка на волне.Рыбак рыбачит в тишене

Автор: Гость