Найти родственные слова и выделить корень. Роса искрится на траве.Река струится в синеве.Резвится рыбка на волне.Рыбак рыбачит в тишене

Русский язык
Найти родственные слова и выделить корень. Роса искрится на траве.Река струится в синеве.Резвится рыбка на волне.Рыбак рыбачит в тишене
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резвится  "рыб"ка на волне. "Рыб"ак "рыб"ачит в тишине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
52 дм сколько жто м и см
Ответить
Английский язык
Скласти твір з 200 слів про екологію
Ответить
Русский язык
В предложении после воздуха и воды лес третий дар природы человеку, нужно ли в это?? предложении ставить тире? если да, то где?
Ответить
Литература
Обьясните афоризм " не презирай совета ничьего, но прежде рассмотри его"
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову лестные примеряем букву Т
Ответить