Проверочное слово к слову лестные примеряем букву Т
Русский язык
Проверочное слово к слову лестные примеряем букву Т
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово - лесть
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