Уточните, каков объем оперативной памяти компьютера(4 ГБ), к которому вы имеете доступ дома или в школе. Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера ( на странице размещается 40 строк по 60 символов в кажд...

Информатика

Уточните, каков объем оперативной памяти компьютера(4 ГБ), к которому вы имеете доступ дома или в школе. Сколько страниц текста можно разместить в памяти этого компьютера ( на странице размещается 40 строк по 60 символов в каждой строке, а для хранения одного символа требуется 8 битов)? Какой была бы высота такой стопки страниц, если высота стопки из 100 страниц равна 1 см? С ДАНО, НАЙТИ, РЕШЕНИЕ!!!!!

Автор: Гость