План характеристики страны
География
План характеристики страны
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Гость:
1.Географическое положение 2.Особенности рельефа 3.Климат страны 4.Внутренние воды 5.Природные зоны 6.Население
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