Каким вы представляете себе Хлестакова?
Литература
Каким вы представляете себе Хлестакова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Никаким он был бомжом на районе
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