Из пункта A и B , расстояние между которыми 300 км ,выходят на встречу друг другу 2 тов??рных поезда ,скорости которых ровны 58 км/ч и 42 км/ч .Сколько километров пройдёт до встречи каждый из поездов ?

Математика

Из пункта A и B , расстояние между которыми 300 км ,выходят на встречу друг другу 2 тов??рных поезда ,скорости которых ровны 58 км/ч и 42 км/ч .Сколько километров пройдёт до встречи каждый из поездов ?

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