Из пункта A и B , расстояние между которыми 300 км ,выходят на встречу друг другу 2 тов??рных поезда ,скорости которых ровны 58 км/ч и 42 км/ч .Сколько километров пройдёт до встречи каждый из поездов ?
Математика
Из пункта A и B , расстояние между которыми 300 км ,выходят на встречу друг другу 2 тов??рных поезда ,скорости которых ровны 58 км/ч и 42 км/ч .Сколько километров пройдёт до встречи каждый из поездов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 58+42=100(км/ч)-общая скорость поездов. 2) 300:100=3(ч) - будут ехать поезда. 3) 58x3=174(км) - проедет первый поезд. 4) 300-174=126(км) Ответ: 174 км, 126 км
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