Помогите решить!?Срочно Определите кол-во информации набранной в книге, на компь??тере.Книга соде ржит 1500 страниц.на каждой странице - 40 строк, в каждой строке - 60 символов.Запиши ответ в наиболее подходящих единицах.

Информатика

Помогите решить!?Срочно Определите кол-во информации набранной в книге, на компь??тере.Книга соде ржит 1500 страниц.на каждой странице - 40 строк, в каждой строке - 60 символов.Запиши ответ в наиболее подходящих единицах.

Автор: Гость