Помогите решить!?Срочно Определите кол-во информации набранной в книге, на компь??тере.Книга соде ржит 1500 страниц.на каждой странице - 40 строк, в каждой строке - 60 символов.Запиши ответ в наиболее подходящих единицах.
Информатика
Помогите решить!?Срочно Определите кол-во информации набранной в книге, на компь??тере.Книга соде ржит 1500 страниц.на каждой странице - 40 строк, в каждой строке - 60 символов.Запиши ответ в наиболее подходящих единицах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600000 символов 60000 строк 750 листов
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