Укажите элемент, атомы которого проявляют наиболее неметаллические св-ва s, cl, o, se

Химия
Укажите элемент, атомы которого проявляют наиболее неметаллические св-ва s, cl, o, se
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислород О Все легко!Смотри таблицу,чем элемент находиться ближе к фтору тем у  него больше неметаллические свойства Фтор самый активный не метаал
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