Сравнительная характеристика тамплиеров госпитальеров и тевтонцев.

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Сравнительная характеристика тамплиеров госпитальеров и тевтонцев.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тамплие́ры также известны под официальными названиями  Орден бедных рыцарей Христа, а тевтонцы Тевто́нский о́рден, также  Германский орден,  Немецкий орден, у них разное вероисповедания.
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