Сравнительная характеристика тамплиеров госпитальеров и тевтонцев.
История
Сравнительная характеристика тамплиеров госпитальеров и тевтонцев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тамплие́ры также известны под официальными названиями Орден бедных рыцарей Христа, а тевтонцы Тевто́нский о́рден, также Германский орден, Немецкий орден, у них разное вероисповедания.
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