1. Для записи текста использовался 128-символьный алфавит. Какой объем информации в байтах содержит 11 страниц текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа 2. Расположите величины в порядке возрастания ...

Гость: Гость:

Решение: Для начала необходимо узнать, сколько бит требуется для кодирования 1 символа; Затем узнаем сколько всего символов в тексте; Ну а после этого узнаем каков объем информации N=128 = 2⁷ i= 7 бит требуется для кодирования 1 символа К = 11*32*64 = 22528 символов в тексте V = i*k = 7*22528 = 157696 бит = 19712 байт Ответ: 19712 байт (иногда еще спрашивают сколько Кб, тогда ответ необходимо разделить на 1024)