1. Для записи текста использовался 128-символьный алфавит. Какой объем информации в байтах содержит 11 страниц текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа 2. Расположите величины в порядке возрастания ...
Информатика
1. Для записи текста использовался 128-символьный алфавит. Какой объем информации в байтах содержит 11 страниц текста, если на каждой странице расположено 32 строки по 64 символа 2. Расположите величины в порядке возрастания 3 байта, 3 Килобайта, 16 битов, 3070 байт, 25 битов 3. Некоторый алфавит содержит 512 символов. Сообщение состоит из 48 символов.Определите информационный объем сообзения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Для начала необходимо узнать, сколько бит требуется для кодирования 1 символа; Затем узнаем сколько всего символов в тексте; Ну а после этого узнаем каков объем информации N=128 = 2⁷ i= 7 бит требуется для кодирования 1 символа К = 11*32*64 = 22528 символов в тексте V = i*k = 7*22528 = 157696 бит = 19712 байт Ответ: 19712 байт (иногда еще спрашивают сколько Кб, тогда ответ необходимо разделить на 1024)
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