Моё отношение к Свавеличу (Капитанская дочка)

Литература
Моё отношение к Свавеличу (Капитанская дочка)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Савельич очень добрый, рассудительный, вежливый, но в тоже время настырный, он не побоялся Пугачёвы отдать записку об возращении украденного имущества Пугачёвцами. Моё отношение к нему положительное, но Савельич очень нежный, к отношению с Петром
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