Моё отношение к Свавеличу (Капитанская дочка)

Гость: Гость:

Савельич очень добрый, рассудительный, вежливый, но в тоже время настырный, он не побоялся Пугачёвы отдать записку об возращении украденного имущества Пугачёвцами. Моё отношение к нему положительное, но Савельич очень нежный, к отношению с Петром