Какие озера имеют координаты? 1) 3* ю.ш. и 33* в.д.  2) 28* ю.ш. и 137* в.д.  3) 61* с.ш. и 32* ??.д.  4) 53* с.ш. и 105* в.д.  5) 7* ю.ш. и 30* в.д.  6) 40* с.ш. и 52* в.д.

География

Какие озера имеют координаты? 1) 3* ю.ш. и 33* в.д.  2) 28* ю.ш. и 137* в.д.  3) 61* с.ш. и 32* ??.д.  4) 53* с.ш. и 105* в.д.  5) 7* ю.ш. и 30* в.д.  6) 40* с.ш. и 52* в.д.

Автор: Гость