Добро это ... добрый человек это....... зло это.... злой человек это.....

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Добро это ... добрый человек это....... зло это.... злой человек это.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро-это хорошие поступки Добрый человек-это человек который совершает хорошие поступки Зло-это неправильные поступки Злой человек-это человек который совершает неправильные поступки
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