К какой форме земной поверхности относится возвышение высотой 201 м? А) холм; В) пригорок; С) гора; D) скала.
География
К какой форме земной поверхности относится возвышение высотой 201 м? А) холм; В) пригорок; С) гора; D) скала.
Ответ(ы):
Гость:
В) пригорок ________________ 100 % , потому что горы начинаются с 500 м , ну что то из одного выбирай либо холм , либо пригорок .
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