Проверочное слово водоросли

Русский язык
Проверочное слово водоросли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Водоросли. Первую не надо проверять, потому что ударная. Вторая О - соединительная гласная в  сложном слове ( ВОД, РОСЛ- корни). Третья О пишется потому, что  стоит перед С.
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