Сколько будет (199-70,9)÷4,2+12,72=?

Гость: Гость:

На кулькуляторе набери ( (199-70,9)÷4,2+12,72=) поверь узнаешь,причём совершенно точно а если хочешь ещё точнее,то сначала отметь все умножиния и деления и разбери по дей ствиям (1) действие 199-70,9= (2)действие то что получилось в (1) надо разделить на 4,2 (3) действие к тому, что получилось во (2) прибавь 12,72 И у ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!