Сколько будет (199-70,9)÷4,2+12,72=?

Математика
Сколько будет (199-70,9)÷4,2+12,72=?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На кулькуляторе набери ( (199-70,9)÷4,2+12,72=) поверь узнаешь,причём совершенно точно а если хочешь ещё точнее,то сначала отметь все умножиния и деления и разбери по дей ствиям (1) действие  199-70,9= (2)действие   то что получилось в (1) надо разделить на 4,2 (3) действие    к тому, что получилось во (2) прибавь 12,72 И у ТЕБЯ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!!!
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